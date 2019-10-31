118 Missouri high school graduates earn top ACT score

Missouri’s high school graduating class this year included 118 students getting a top score of 36 on their ACT college entrance exam. Last year, 82 Missouri graduates earned a 36.
The average ACT test score this year for Missouri students was 20.8 – a slight gain from 2018 and also higher than the national average score of 20.7.
The ACT scores show about 25% of Missouri’s 2019 graduating class is college ready – a 3% jump from last year.
The Iowa-based ACT organization provided a list of Missouri schools with students earning a top score.
|Grad Year
|High School
|HS City
|2019
|FOX SENIOR HIGH SCHOOL
|ARNOLD
|2019
|LAFAYETTE HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2019
|LAFAYETTE HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2019
|LAFAYETTE HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2019
|LAFAYETTE HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2019
|PARKWAY WEST HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2019
|PARKWAY WEST HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2019
|PARKWAY WEST HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2019
|PARKWAY WEST HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2019
|BLUE SPRINGS SOUTH HIGH SCHOOL
|BLUE SPRINGS
|2019
|BLUE SPRINGS SOUTH HIGH SCHOOL
|BLUE SPRINGS
|2019
|BOONVILLE R-1 HIGH SCHOOL
|BOONVILLE
|2019
|BRENTWOOD HIGH SCHOOL
|BRENTWOOD
|2019
|CAPE CENTRAL HIGH SCHOOL
|CAPE GIRARDEAU
|2019
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2019
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2019
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2019
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2019
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2019
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2019
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2019
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2019
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2019
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2019
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2019
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2019
|PARKWAY CENTRAL HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2019
|CLAYTON HIGH SCHOOL
|CLAYTON
|2019
|CLAYTON HIGH SCHOOL
|CLAYTON
|2019
|CLAYTON HIGH SCHOOL
|CLAYTON
|2019
|CLAYTON HIGH SCHOOL
|CLAYTON
|2019
|CLAYTON HIGH SCHOOL
|CLAYTON
|2019
|CLAYTON HIGH SCHOOL
|CLAYTON
|2019
|CLAYTON HIGH SCHOOL
|CLAYTON
|2019
|DAVID H HICKMAN HIGH SCHOOL
|COLUMBIA
|2019
|DAVID H HICKMAN HIGH SCHOOL
|COLUMBIA
|2019
|DAVID H HICKMAN HIGH SCHOOL
|COLUMBIA
|2019
|DAVID H HICKMAN HIGH SCHOOL
|COLUMBIA
|2019
|DAVID H HICKMAN HIGH SCHOOL
|COLUMBIA
|2019
|ROCK BRIDGE SR HS
|COLUMBIA
|2019
|ROCK BRIDGE SR HS
|COLUMBIA
|2019
|FRANCIS HOWELL CENTRAL HS
|COTTLEVILLE
|2019
|FRANCIS HOWELL CENTRAL HS
|COTTLEVILLE
|2019
|DONIPHAN HIGH SCHOOL
|DONIPHAN
|2019
|ROCKWOOD SUMMIT HIGH SCHOOL
|FENTON
|2019
|ROCKWOOD SUMMIT HIGH SCHOOL
|FENTON
|2019
|ROCKWOOD SUMMIT HIGH SCHOOL
|FENTON
|2019
|HELIAS CATHOLIC HIGH SCHOOL
|JEFFERSON CITY
|2019
|COLLEGE HEIGHTS CHRISTIAN SCH
|JOPLIN
|2019
|LINCOLN COLLEGE PREP ACADEMY
|KANSAS CITY
|2019
|PEMBROKE HILL SCHOOL
|KANSAS CITY
|2019
|ROCKHURST HIGH SCHOOL
|KANSAS CITY
|2019
|KIRKWOOD HIGH SCHOOL
|KIRKWOOD
|2019
|KIRKWOOD HIGH SCHOOL
|KIRKWOOD
|2019
|LIBERTY HIGH SCHOOL
|LAKE ST LOUIS
|2019
|LEES SUMMIT WEST HIGH SCHOOL
|LEES SUMMIT
|2019
|LEES SUMMIT WEST HIGH SCHOOL
|LEES SUMMIT
|2019
|LIBERTY NORTH HIGH SCHOOL
|LIBERTY
|2019
|LIBERTY NORTH HIGH SCHOOL
|LIBERTY
|2019
|PARKWAY SOUTH HIGH SCHOOL
|MANCHESTER
|2019
|PARKWAY SOUTH HIGH SCHOOL
|MANCHESTER
|2019
|CHRISTIAN HIGH SCHOOL
|O FALLON
|2019
|FORT ZUMWALT NORTH HS
|O FALLON
|2019
|FORT ZUMWALT WEST HIGH SCHOOL
|O FALLON
|2019
|PARK HILL SOUTH HIGH SCHOOL
|RIVERSIDE
|2019
|ROLLA HIGH SCHOOL
|ROLLA
|2019
|DUCHESNE HIGH SCHOOL
|SAINT CHARLES
|2019
|FRANCIS HOWELL HIGH SCHOOL
|SAINT CHARLES
|2019
|FRANCIS HOWELL HIGH SCHOOL
|SAINT CHARLES
|2019
|FRANCIS HOWELL HIGH SCHOOL
|SAINT CHARLES
|2019
|FRANCIS HOWELL NORTH HS
|SAINT CHARLES
|2019
|FRANCIS HOWELL NORTH HS
|SAINT CHARLES
|2019
|FRANCIS HOWELL NORTH HS
|SAINT CHARLES
|2019
|CHAMINADE COLLEGE PREP SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|COR JESU ACADEMY
|SAINT LOUIS
|2019
|COR JESU ACADEMY
|SAINT LOUIS
|2019
|GATEWAY SCIENCE ACADEMY
|SAINT LOUIS
|2019
|JOHN BURROUGHS SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|JOHN BURROUGHS SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|JOHN BURROUGHS SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|JOHN BURROUGHS SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|JOHN BURROUGHS SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2019
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2019
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2019
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2019
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2019
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2019
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2019
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2019
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2019
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2019
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2019
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2019
|LINDBERGH HIGH SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|LINDBERGH HIGH SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|LINDBERGH HIGH SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|LINDBERGH HIGH SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|LINDBERGH HIGH SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|PARKWAY NORTH HIGH SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|SAINT LOUIS PRIORY SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2019
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2019
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2019
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2019
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2019
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2019
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2019
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2019
|URSULINE ACADEMY
|SAINT LOUIS
|2019
|VILLA DUCHESNE-OAK HILL SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|VISITATION ACADEMY
|SAINT LOUIS
|2019
|WEBSTER GROVES HIGH SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2019
|FORT ZUMWALT EAST HIGH SCHOOL
|SAINT PETERS
|2019
|SAINTE GENEVIEVE HIGH SCHOOL
|SAINTE GENEVIEVE
|2019
|CENTRAL HIGH SCHOOL
|SPRINGFIELD
|2019
|SPRINGFIELD CATHOLIC HS
|SPRINGFIELD
|2019
|WARRENTON HIGH SCHOOL
|WARRENTON
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