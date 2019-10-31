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118 Missouri high school graduates earn top ACT score

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118 Missouri high school graduates earn top ACT score

Missouri’s high school graduating class this year included 118 students getting a top score of 36 on their ACT college entrance exam. Last year, 82 Missouri graduates earned a 36.

The average ACT test score this year for Missouri students was 20.8 – a slight gain from 2018 and also higher than the national average score of 20.7.

The ACT scores show about 25% of Missouri’s 2019 graduating class is college ready – a 3% jump from last year.

The Iowa-based ACT organization provided a list of Missouri schools with students earning a top score.

Grad Year High School HS City
2019 FOX SENIOR HIGH SCHOOL ARNOLD
2019 LAFAYETTE HIGH SCHOOL BALLWIN
2019 LAFAYETTE HIGH SCHOOL BALLWIN
2019 LAFAYETTE HIGH SCHOOL BALLWIN
2019 LAFAYETTE HIGH SCHOOL BALLWIN
2019 PARKWAY WEST HIGH SCHOOL BALLWIN
2019 PARKWAY WEST HIGH SCHOOL BALLWIN
2019 PARKWAY WEST HIGH SCHOOL BALLWIN
2019 PARKWAY WEST HIGH SCHOOL BALLWIN
2019 BLUE SPRINGS SOUTH HIGH SCHOOL BLUE SPRINGS
2019 BLUE SPRINGS SOUTH HIGH SCHOOL BLUE SPRINGS
2019 BOONVILLE R-1 HIGH SCHOOL BOONVILLE
2019 BRENTWOOD HIGH SCHOOL BRENTWOOD
2019 CAPE CENTRAL HIGH SCHOOL CAPE GIRARDEAU
2019 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2019 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2019 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2019 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2019 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2019 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2019 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2019 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2019 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2019 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2019 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2019 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2019 PARKWAY CENTRAL HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2019 CLAYTON HIGH SCHOOL CLAYTON
2019 CLAYTON HIGH SCHOOL CLAYTON
2019 CLAYTON HIGH SCHOOL CLAYTON
2019 CLAYTON HIGH SCHOOL CLAYTON
2019 CLAYTON HIGH SCHOOL CLAYTON
2019 CLAYTON HIGH SCHOOL CLAYTON
2019 CLAYTON HIGH SCHOOL CLAYTON
2019 DAVID H HICKMAN HIGH SCHOOL COLUMBIA
2019 DAVID H HICKMAN HIGH SCHOOL COLUMBIA
2019 DAVID H HICKMAN HIGH SCHOOL COLUMBIA
2019 DAVID H HICKMAN HIGH SCHOOL COLUMBIA
2019 DAVID H HICKMAN HIGH SCHOOL COLUMBIA
2019 ROCK BRIDGE SR HS COLUMBIA
2019 ROCK BRIDGE SR HS COLUMBIA
2019 FRANCIS HOWELL CENTRAL HS COTTLEVILLE
2019 FRANCIS HOWELL CENTRAL HS COTTLEVILLE
2019 DONIPHAN HIGH SCHOOL DONIPHAN
2019 ROCKWOOD SUMMIT HIGH SCHOOL FENTON
2019 ROCKWOOD SUMMIT HIGH SCHOOL FENTON
2019 ROCKWOOD SUMMIT HIGH SCHOOL FENTON
2019 HELIAS CATHOLIC HIGH SCHOOL JEFFERSON CITY
2019 COLLEGE HEIGHTS CHRISTIAN SCH JOPLIN
2019 LINCOLN COLLEGE PREP ACADEMY KANSAS CITY
2019 PEMBROKE HILL SCHOOL KANSAS CITY
2019 ROCKHURST HIGH SCHOOL KANSAS CITY
2019 KIRKWOOD HIGH SCHOOL KIRKWOOD
2019 KIRKWOOD HIGH SCHOOL KIRKWOOD
2019 LIBERTY HIGH SCHOOL LAKE ST LOUIS
2019 LEES SUMMIT WEST HIGH SCHOOL LEES SUMMIT
2019 LEES SUMMIT WEST HIGH SCHOOL LEES SUMMIT
2019 LIBERTY NORTH HIGH SCHOOL LIBERTY
2019 LIBERTY NORTH HIGH SCHOOL LIBERTY
2019 PARKWAY SOUTH HIGH SCHOOL MANCHESTER
2019 PARKWAY SOUTH HIGH SCHOOL MANCHESTER
2019 CHRISTIAN HIGH SCHOOL O FALLON
2019 FORT ZUMWALT NORTH HS O FALLON
2019 FORT ZUMWALT WEST HIGH SCHOOL O FALLON
2019 PARK HILL SOUTH HIGH SCHOOL RIVERSIDE
2019 ROLLA HIGH SCHOOL ROLLA
2019 DUCHESNE HIGH SCHOOL SAINT CHARLES
2019 FRANCIS HOWELL HIGH SCHOOL SAINT CHARLES
2019 FRANCIS HOWELL HIGH SCHOOL SAINT CHARLES
2019 FRANCIS HOWELL HIGH SCHOOL SAINT CHARLES
2019 FRANCIS HOWELL NORTH HS SAINT CHARLES
2019 FRANCIS HOWELL NORTH HS SAINT CHARLES
2019 FRANCIS HOWELL NORTH HS SAINT CHARLES
2019 CHAMINADE COLLEGE PREP SCHOOL SAINT LOUIS
2019 COR JESU ACADEMY SAINT LOUIS
2019 COR JESU ACADEMY SAINT LOUIS
2019 GATEWAY SCIENCE ACADEMY SAINT LOUIS
2019 JOHN BURROUGHS SCHOOL SAINT LOUIS
2019 JOHN BURROUGHS SCHOOL SAINT LOUIS
2019 JOHN BURROUGHS SCHOOL SAINT LOUIS
2019 JOHN BURROUGHS SCHOOL SAINT LOUIS
2019 JOHN BURROUGHS SCHOOL SAINT LOUIS
2019 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2019 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2019 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2019 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2019 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2019 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2019 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2019 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2019 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2019 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2019 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2019 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2019 LINDBERGH HIGH SCHOOL SAINT LOUIS
2019 LINDBERGH HIGH SCHOOL SAINT LOUIS
2019 LINDBERGH HIGH SCHOOL SAINT LOUIS
2019 LINDBERGH HIGH SCHOOL SAINT LOUIS
2019 LINDBERGH HIGH SCHOOL SAINT LOUIS
2019 PARKWAY NORTH HIGH SCHOOL SAINT LOUIS
2019 SAINT LOUIS PRIORY SCHOOL SAINT LOUIS
2019 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2019 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2019 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2019 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2019 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2019 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2019 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2019 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2019 URSULINE ACADEMY SAINT LOUIS
2019 VILLA DUCHESNE-OAK HILL SCHOOL SAINT LOUIS
2019 VISITATION ACADEMY SAINT LOUIS
2019 WEBSTER GROVES HIGH SCHOOL SAINT LOUIS
2019 FORT ZUMWALT EAST HIGH SCHOOL SAINT PETERS
2019 SAINTE GENEVIEVE HIGH SCHOOL SAINTE GENEVIEVE
2019 CENTRAL HIGH SCHOOL SPRINGFIELD
2019 SPRINGFIELD CATHOLIC HS SPRINGFIELD
2019 WARRENTON HIGH SCHOOL WARRENTON

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