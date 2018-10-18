82 Missouri students get perfect ACT scores

More than 68,000 of Missouri’s high school graduating class of 2018 took the ACT as juniors – 82 of which had the distinct honor of earning a perfect score of 36. The exam is used to help determine how prepared students are for college.
According to the ACT organization, Missouri had 71 high school juniors earn a perfect score the previous year.
Missouri was among 17 states in which 100% of the graduating class took the exam. The Show-Me State’s average composite score was 20 – slightly lower than the previous year.
Nearly half of the Missouri class of 2018 took the ACT more than once.
This list shows the perfect score was earned by students in every region of the state:
|Grad Year
|High School
|HS City
|2018
|LAFAYETTE HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2018
|LAFAYETTE HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2018
|LAFAYETTE HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2018
|PARKWAY WEST HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2018
|PARKWAY WEST HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2018
|PARKWAY WEST HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2018
|PARKWAY WEST HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2018
|PARKWAY WEST HIGH SCHOOL
|BALLWIN
|2018
|BOONVILLE R-1 HIGH SCHOOL
|BOONVILLE
|2018
|CAPE CENTRAL HIGH SCHOOL
|CAPE GIRARDEAU
|2018
|CARTHAGE SENIOR HIGH SCHOOL
|CARTHAGE
|2018
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2018
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2018
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2018
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2018
|MARQUETTE HIGH SCHOOL
|CHESTERFIELD
|2018
|CLAYTON HIGH SCHOOL
|CLAYTON
|2018
|CLAYTON HIGH SCHOOL
|CLAYTON
|2018
|DAVID H HICKMAN HIGH SCHOOL
|COLUMBIA
|2018
|ROCK BRIDGE SR HS
|COLUMBIA
|2018
|FRANCIS HOWELL CENTRAL HS
|COTTLEVILLE
|2018
|EUREKA HIGH SCHOOL
|EUREKA
|2018
|ROCKWOOD SUMMIT HIGH SCHOOL
|FENTON
|2018
|HAZELWOOD CENTRAL HIGH SCHOOL
|FLORISSANT
|2018
|SECKMAN HIGH SCHOOL
|IMPERIAL
|2018
|BLAIR OAKS HIGH SCHOOL
|JEFFERSON CITY
|2018
|HELIAS CATHOLIC HIGH SCHOOL
|JEFFERSON CITY
|2018
|JOPLIN HIGH SCHOOL
|JOPLIN
|2018
|ROCKHURST HIGH SCHOOL
|KANSAS CITY
|2018
|ROCKHURST HIGH SCHOOL
|KANSAS CITY
|2018
|ROCKHURST HIGH SCHOOL
|KANSAS CITY
|2018
|SAINT PIUS X HIGH SCHOOL
|KANSAS CITY
|2018
|STALEY HIGH SCHOOL
|KANSAS CITY
|2018
|KIRKSVILLE SENIOR HIGH SCHOOL
|KIRKSVILLE
|2018
|KIRKWOOD HIGH SCHOOL
|KIRKWOOD
|2018
|KIRKWOOD HIGH SCHOOL
|KIRKWOOD
|2018
|KIRKWOOD HIGH SCHOOL
|KIRKWOOD
|2018
|LEBANON SENIOR HIGH SCHOOL
|LEBANON
|2018
|LEES SUMMIT WEST HIGH SCHOOL
|LEES SUMMIT
|2018
|LIBERTY HIGH SCHOOL
|LIBERTY
|2018
|LIBERTY NORTH HIGH SCHOOL
|LIBERTY
|2018
|PARKWAY SOUTH HIGH SCHOOL
|MANCHESTER
|2018
|MARYVILLE R-II HS
|MARYVILLE
|2018
|MISSOURI ACADEMY SCI MATH COMP
|MARYVILLE
|2018
|NIXA HIGH SCHOOL
|NIXA
|2018
|NIXA HIGH SCHOOL
|NIXA
|2018
|FORT ZUMWALT NORTH HS
|O FALLON
|2018
|FORT ZUMWALT NORTH HS
|O FALLON
|2018
|PLATTE COUNTY R-3 HS
|PLATTE CITY
|2018
|PLATTE COUNTY R-3 HS
|PLATTE CITY
|2018
|PARK HILL SOUTH HIGH SCHOOL
|RIVERSIDE
|2018
|ROLLA HIGH SCHOOL
|ROLLA
|2018
|ROLLA HIGH SCHOOL
|ROLLA
|2018
|CENTRAL HIGH SCHOOL
|SAINT JOSEPH
|2018
|CHAMINADE COLLEGE PREP SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2018
|COR JESU ACADEMY
|SAINT LOUIS
|2018
|COR JESU ACADEMY
|SAINT LOUIS
|2018
|JOHN BURROUGHS SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2018
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2018
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2018
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2018
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2018
|LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH
|SAINT LOUIS
|2018
|LINDBERGH HIGH SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2018
|LINDBERGH HIGH SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2018
|MARY INST AND SAINT LOUIS CDS
|SAINT LOUIS
|2018
|SAINT LOUIS PRIORY SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2018
|SAINT LOUIS PRIORY SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2018
|SAINT LOUIS PRIORY SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2018
|SAINT LOUIS PRIORY SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2018
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2018
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2018
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2018
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2018
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2018
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2018
|SAINT LOUIS UNIVERSITY HS
|SAINT LOUIS
|2018
|WEBSTER GROVES HIGH SCHOOL
|SAINT LOUIS
|2018
|SIKESTON HIGH SCHOOL
|SIKESTON
|2018
|CENTRAL HIGH SCHOOL
|SPRINGFIELD
|2018
|CENTRAL HIGH SCHOOL
|SPRINGFIELD
|2018
|CENTRAL HIGH SCHOOL
|SPRINGFIELD
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