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82 Missouri students get perfect ACT scores

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More than 68,000 of Missouri’s high school graduating class of 2018 took the ACT as juniors – 82 of which had the distinct honor of earning a perfect score of 36. The exam is used to help determine how prepared students are for college.

82 Missouri students get perfect ACT scores

According to the ACT organization, Missouri had 71 high school juniors earn a perfect score the previous year.

Missouri was among 17 states in which 100% of the graduating class took the exam. The Show-Me State’s average composite score was 20 – slightly lower than the previous year.

Nearly half of the Missouri class of 2018 took the ACT more than once.

This list shows the perfect score was earned by students in every region of the state:

Grad Year High School HS City
2018 LAFAYETTE HIGH SCHOOL BALLWIN
2018 LAFAYETTE HIGH SCHOOL BALLWIN
2018 LAFAYETTE HIGH SCHOOL BALLWIN
2018 PARKWAY WEST HIGH SCHOOL BALLWIN
2018 PARKWAY WEST HIGH SCHOOL BALLWIN
2018 PARKWAY WEST HIGH SCHOOL BALLWIN
2018 PARKWAY WEST HIGH SCHOOL BALLWIN
2018 PARKWAY WEST HIGH SCHOOL BALLWIN
2018 BOONVILLE R-1 HIGH SCHOOL BOONVILLE
2018 CAPE CENTRAL HIGH SCHOOL CAPE GIRARDEAU
2018 CARTHAGE SENIOR HIGH SCHOOL CARTHAGE
2018 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2018 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2018 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2018 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2018 MARQUETTE HIGH SCHOOL CHESTERFIELD
2018 CLAYTON HIGH SCHOOL CLAYTON
2018 CLAYTON HIGH SCHOOL CLAYTON
2018 DAVID H HICKMAN HIGH SCHOOL COLUMBIA
2018 ROCK BRIDGE SR HS COLUMBIA
2018 FRANCIS HOWELL CENTRAL HS COTTLEVILLE
2018 EUREKA HIGH SCHOOL EUREKA
2018 ROCKWOOD SUMMIT HIGH SCHOOL FENTON
2018 HAZELWOOD CENTRAL HIGH SCHOOL FLORISSANT
2018 SECKMAN HIGH SCHOOL IMPERIAL
2018 BLAIR OAKS HIGH SCHOOL JEFFERSON CITY
2018 HELIAS CATHOLIC HIGH SCHOOL JEFFERSON CITY
2018 JOPLIN HIGH SCHOOL JOPLIN
2018 ROCKHURST HIGH SCHOOL KANSAS CITY
2018 ROCKHURST HIGH SCHOOL KANSAS CITY
2018 ROCKHURST HIGH SCHOOL KANSAS CITY
2018 SAINT PIUS X HIGH SCHOOL KANSAS CITY
2018 STALEY HIGH SCHOOL KANSAS CITY
2018 KIRKSVILLE SENIOR HIGH SCHOOL KIRKSVILLE
2018 KIRKWOOD HIGH SCHOOL KIRKWOOD
2018 KIRKWOOD HIGH SCHOOL KIRKWOOD
2018 KIRKWOOD HIGH SCHOOL KIRKWOOD
2018 LEBANON SENIOR HIGH SCHOOL LEBANON
2018 LEES SUMMIT WEST HIGH SCHOOL LEES SUMMIT
2018 LIBERTY HIGH SCHOOL LIBERTY
2018 LIBERTY NORTH HIGH SCHOOL LIBERTY
2018 PARKWAY SOUTH HIGH SCHOOL MANCHESTER
2018 MARYVILLE R-II HS MARYVILLE
2018 MISSOURI ACADEMY SCI MATH COMP MARYVILLE
2018 NIXA HIGH SCHOOL NIXA
2018 NIXA HIGH SCHOOL NIXA
2018 FORT ZUMWALT NORTH HS O FALLON
2018 FORT ZUMWALT NORTH HS O FALLON
2018 PLATTE COUNTY R-3 HS PLATTE CITY
2018 PLATTE COUNTY R-3 HS PLATTE CITY
2018 PARK HILL SOUTH HIGH SCHOOL RIVERSIDE
2018 ROLLA HIGH SCHOOL ROLLA
2018 ROLLA HIGH SCHOOL ROLLA
2018 CENTRAL HIGH SCHOOL SAINT JOSEPH
2018 CHAMINADE COLLEGE PREP SCHOOL SAINT LOUIS
2018 COR JESU ACADEMY SAINT LOUIS
2018 COR JESU ACADEMY SAINT LOUIS
2018 JOHN BURROUGHS SCHOOL SAINT LOUIS
2018 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2018 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2018 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2018 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2018 LADUE HORTON WATKINS HIGH SCH SAINT LOUIS
2018 LINDBERGH HIGH SCHOOL SAINT LOUIS
2018 LINDBERGH HIGH SCHOOL SAINT LOUIS
2018 MARY INST AND SAINT LOUIS CDS SAINT LOUIS
2018 SAINT LOUIS PRIORY SCHOOL SAINT LOUIS
2018 SAINT LOUIS PRIORY SCHOOL SAINT LOUIS
2018 SAINT LOUIS PRIORY SCHOOL SAINT LOUIS
2018 SAINT LOUIS PRIORY SCHOOL SAINT LOUIS
2018 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2018 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2018 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2018 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2018 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2018 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2018 SAINT LOUIS UNIVERSITY HS SAINT LOUIS
2018 WEBSTER GROVES HIGH SCHOOL SAINT LOUIS
2018 SIKESTON HIGH SCHOOL SIKESTON
2018 CENTRAL HIGH SCHOOL SPRINGFIELD
2018 CENTRAL HIGH SCHOOL SPRINGFIELD
2018 CENTRAL HIGH SCHOOL SPRINGFIELD

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