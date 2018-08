Woodland leads, Woods able to “grind out a score,” in Thursday’s PGA Championship

The 100th PGA Championship at Bellerive Country Club has former Kansas Jayhawk Gary Woodland starting Friday in the lead with his 6-under 64, one ahead of Rickie Fowler’s 65. Only 31 golfers shot 2-under or better. Among the group at even par are Tiger Woods and Rory McIlroy and defending PGA Champ Justin Thomas (-1).

1 – Gary Woodland -6 8:01 AM 64— 64

2 – Rickie Fowler -5 1:04 PM 65— 65

T3 – Brandon Stone -4 5 E 66— 66

T3 – Zach Johnson -4 8:23 AM 66— 66

T5 – Dustin Johnson -3 1 E 67— 67

T5 – Austin Cook -3 12:26 PM 67— 67

T5 – Ian Poulter -3 1:04 PM 67— 67

T5 – Pat Perez -3 1:15 PM 67— 67

T5 – Jason Day -3 1:26 PM 67— 67

T5 – Brian Gay -3 2:05 PM 67— 67

T5 – Stewart Cink -3 2:10 PM 67— 67

T5 – Ollie Schniederjans -3 2:16 PM 67— 67

T5 – Kevin Kisner -3 8:01 AM 67— 67

T5 – Justin Rose -3 8:12 AM 67— 67

T5 – Thomas Pieters -3 8:34 AM 67— 67

Full Leaderboard